En 2023, Remco Evenepoel met la barre encore plus haut

Le 27 janvier 2019, deux jours après avoir fêté le cap de ses 19 printemps, Remco Evenepoel accrochait le dossard numéro 22 du Tour de San Juan. Sa toute première course chez les professionnels à un âge où il est encore possible d’évoluer chez les juniors. La précocité du Brabançon avait fait le tour du monde puisqu’en Argentine, déjà, son nom évoquait un phénomène potentiel, au point d’être la sollicitation médiatique la plus prisée derrière son équipier et leader, Julian Alaphilippe.