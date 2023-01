La revue de l’actu de Michel Lecomte: «Vandenhaute, un homme qui ne sait plus très bien à quel saint se vouer»

C’était lundi sur le plateau de « La Tribune ». Wouter Van den Haute s’y était déplacé avant d’aller à la VRT pour expliquer son pas de côté et faire part, néanmoins, de sa volonté de rester à la barre en partageant les responsabilités. « On va essayer d’accrocher les P-O 2. » Dans la bouche d’un président du Sporting d’Anderlecht c’est presque invraisemblable. C’est pourtant la réalité qui, en deux jours, a complètement changé puisqu’il aurait pu dire aujourd’hui, après la défaite, en huis clos, contre Zulte Waregem : « On va essayer de se sauver ». Wouter Vandenhaute n’a pas vraiment convaincu -pas simple, on a même senti sur le plateau une certaine compassion pour un homme qui ne sait plus très bien à quel saint se vouer et dont on n’oubliera pas qu’il s’est lancé dans l’aventure en misant gros, au nom de sa passion pour le club de son cœur.