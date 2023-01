Le Bayern, solide leader de Bundesliga, doit se contenter du nul sur la pelouse de Leipzig (vidéo)

Avec 35 points, le Bayern conserve la tête du championnat et un joli matelas d’avance sur Leipzig (3e), six points derrière (29) les décuples tenants du titre national, après seize journées.

Pour les débuts de Yann Sommer, le Bayern Munich a dû se contenter d’un match nul sur la pelouse de Leipzig (1-1), vendredi soir, un résultat qui lui permet de maintenir à distance un concurrent direct dans la course au titre.

Avant la trêve hivernale de deux mois, rallongée cette saison en raison du Mondial-2022 au Qatar, les Munichois restaient sur six victoires consécutives et manquent une bonne occasion de creuser un écart de neuf points sur un ambitieux prétendant en début de saison pour faire tomber le Bayern de son piédestal.

Vendredi soir, le choc entre le vainqueur de la Coupe d’Allemagne 2022 et le champion d’Allemagne 2022 n’a pas tenu toutes ses promesses, avec un spectacle peu au rendez-vous et deux équipes qui ont su concrétiser leurs rares occasions.

«Après une pause de deux mois, il y avait de bonnes choses et des choses que l’on aurait pu mieux faire. On domine en première période, et on marque logiquement», a commenté l’entraîneur Julian Nagelsmann au micro du diffuseur DAZN.

«On avait peu d’occasion pour marquer, et on n’a pas eu la présence en attaque. Ça arrive», a ajouté Nagelsmann.

Un peu plus de 24 heures après son transfert du Borussia Mönchengladbach vers la Bavière pour pallier l’absence sur blessure de Manuel Neuer (fracture de la partie inférieure de la jambe droite), Sommer était bien titularisé dans les buts munichois.

Il n’a pas eu à forcer son talent en première période dans la Red Bull Arena, accueilli par les sifflets des supporters de Leipzig, avec un premier ballon touché dès la première minute et seulement un tir de 25 mètres d’Emil Forstberg sans danger à capter.

Choupo-Moting sur sa lancée

Les coéquipiers de Joshua Kimmich, capitaine du Bayern en l’absence de Manuel Neuer, ont maîtrisé la première période et ont ouvert logiquement le score par l’inévitable avant-centre camerounais Eric Maxim Choupo-Moting à la 37e minute.

Sur une lumineuse ouverture de Leroy Sané pour Serge Gnabry, le Bayern a percé le verrou de Leipzig et le centre de Gnabry a trouvé Eric Maxim Choupo-Moting pour le premier but de la rencontre.

Aidé par la passivité de la défense de Leipzig, l’international de 33 ans a poursuivi sa série en inscrivant son septième but de la saison en championnat, inarrêtable depuis le mois d’octobre.

Sommer a été soutenu par une défense du Bayern solide, à l’image du vice-champion du monde Dayot Upamecano qui n’a laissé que peu de chance à l’Espagnol Dani Olmo. L’international français a toutefois évité la correctionnelle en seconde période, écopant d’un carton jaune.

Et au retour des vestiaires, l’international suisse de 34 ans n’a pas pu faire grand chose en début de seconde période (51e minute) pour éviter l’égalisation de Leipzig par Marcel Halstenberg, heureux de reprendre une tête manquée de l’international hongrois Dominik Szoboszlai.

Leipzig était privé vendredi soir de son attaquant et meilleur buteur de Bundesliga, le Français Christopher Nkunku, blessé (ligament externe du genou gauche) et absent au moins jusqu’à la fin février pour les Taureaux rouges.