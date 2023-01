Mondial de handball: un joueur américain accusé d’avoir mordu un adversaire en plein match (vidéo)

Alors que les États-Unis affrontaient le Bahrëin lors du mondial de handball, l’Américain Paul Skorupa a reçu un carton rouge après avoir été accusé d’avoir mordu Husain Alsayyad. Alors que son équipe était menée de deux buts à la 40e minute (19-21), le pivot américain a été exclu par les arbitres, qui lui ont reproché d’avoir mordu le bras de Husain Alsayyad, ce jeudi soir.

Ainsi, au ralenti, on peut voir que l’Américain agrippe le bras droit de son adversaire et baisse la tête. Le Bahreïni décide ensuite de montrer son bras aux arbitres, qui vont consulter la vidéo et adresser un carton rouge, puis un carton bleu, synonyme de rapport et de sanction plus sévère pour la suite de la compétition. Les États-Unis ont finalement perdu la rencontre contre le Bahreïn (32-27).