Accidents de la route, arbres et câbles tombés... le bilan des importants dégâts dus aux intempéries

Les pompiers de Liège sont intervenus à plus de 80 reprises vendredi à cause de dégâts dus aux chutes de neige, ont-ils indiqué.

Les hommes du feu liégeois ont été mandatés à plus de 80 reprises depuis le début des chutes de neige vendredi sur leur zone.

Les opérations visaient principalement des arbres et des câbles tombés.

Ils sont également intervenus pour un accident de circulation sur l’autoroute E42 en direction de Liège à hauteur de Horion-Hozémont. Une personne a été transportée à l’hôpital.

Perturbations sur le réseau de distribution d’électricité et de gaz en région liégeoise

Le principal opérateur des réseaux de distribution d’électricité et de gaz en province de Liège, Resa, a annoncé que les chutes de neige avaient provoqué des perturbations dans la nuit de vendredi à samedi.

«La neige engendre quelques perturbations sur le réseau avec çà et là des arbres tombés, des accidents de roulage, ...», annonçait sur sa page Facebook le distributeur. Il précisait que les localités de Tilff, Aywaille, Anthisnes, Trooz, Comblain, Esneux et Jalhay sont notamment concernées.

Les équipes ont été à pied d’oeuvre toute la nuit pour rétablir le plus rapidement possible l’électricité aux ménages concernés, assure encore le distributeur.

La carte interactive en ligne sur le site internet de Resa, qui énumère les pannes d’électricité, témoignait dans la nuit de plusieurs zones impactées en province de Liège comme à Esneux, Trooz, Jalhay en effet, mais aussi Sprimont et Solwaster.

Alerte jaune sur tout le pays

L’Institut royal météorologique (IRM) a publié dans la nuit de vendredi à samedi un avertissement pour des conditions glissantes sur les routes de l’ensemble du territoire.

L’avertissement jaune est de mise depuis 23h vendredi à samedi midi dans toutes les provinces belges. Dans la nuit, il gèlera progressivement sur l’ensemble du territoire, il y aura donc un risque de routes glissantes dû au gel des routes mouillées, au brouillard givrant, explique l’institut.

Les prévisions du week-end

Le soleil sera au rendez-vous au nord de la Belgique samedi matin alors que le reste du pays sera plongé dans le brouillard givrant ou les nuages bas, surtout sur les reliefs, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). Un amas de nuages bas envahira progressivement le territoire depuis les frontières allemandes et néerlandaises durant l’après-midi et engendrera possiblement quelques flocons. Le vent faible à modéré soufflera du nord-est et le thermomètre ne dépassera pas les -3°C en Hautes-Fagnes et les 3°C à la mer.

Le mercure chutera ensuite dans la soirée et la nuit avec jusqu’à -6°C en Ardenne, -1ou -2°C dans le centre et 0°C à la Côte, sous un vent toujours faible ou modéré. Le temps sera globalement sec mais très nuageux avec un risque de brouillard givrant dans la plupart des régions. Quelques chutes de neige pourraient également avoir lieu à l’est alors que des éclaircies pourraient temporairement subsister à la mer.

La journée de dimanche sera partagée entre nuage et éclaircies avec toujours des températures négatives en Hautes-Fagnes avec -3°C. Au littoral, les maxima ne devraient pas dépasser les 4°C