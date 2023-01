Une joueuse s’emporte violemment contre l’arbitre après avoir perdu un point à l’Open d’Australie (vidéo)

La joueuse Alison Riske-Amritraj a accusé l’arbitre de « dormir » pendant son match de double lors d’un échange verbal enflammé vendredi à l’Open d’Australie.

Le match du premier tour opposait Riske-Amritraj et sa partenaire tchèque Linda Fruhvirtova aux russes Natela Dzalamidze et Alexandra Panova. Après avoir perdu le premier set, Riske-Amritraj menait 3-1 dans le deuxième set. L’arbitre a arrêté le jeu et accordé le point aux Russes, ce qui a poussé Riske-Amritraj à s’en prendre à l’arbitre puis à un officiel.

Lors d’une volée, le coup de Riske-Amritraj a touché son adversaire à la jambe et elle lui a présenté ses excuses immédiatement après que cela se soit produit, avant que l’Américaine ne mette le coup suivant en jeu. Mais l’arbitre n’a pas vu la balle toucher la jambe de la Russe et a donc accordé le point à Dzalamidze et Panova en raison du « désolée » prononcé par Riske-Amritraj. « C’est la règle », a expliqué l’arbitre.

« Une fois qu’elle a été touchée, c’est là que j’ai dit que j’étais désolée », a répondu Riske-Amritraj à l’arbitre Helwerth. « Je n’aurais pas dit pardon si je ne l’avais pas touchée. La balle a touché sa jambe, mais pas son bras ni sa raquette. », continue-t-elle. « Si je ne le vois pas, je ne peux pas le juger », a répondu l’arbitre.

L’Américaine a appelé un superviseur, qui n’a pas bronché, affirmant que la décision revenait à l’arbitre. Riske-Amritraj a explosé en disant : « Mais qu’est-ce qu’il fait là-haut, alors ? C’est vraiment ridicule, Caroline. C’est ridicule. Est-ce qu’il dort ? Je ne dirais pas désolée. »

« Je suis sûr que tu le vois comme ça. C’est ridicule. C’est absolument ridicule. Fais attention, mec. »