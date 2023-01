Chaos sur les routes et sur le réseau électrique, alerte jaune… le point sur les intempéries et la météo du week-end

Les pompiers de Liège sont intervenus à plus de 80 reprises vendredi à cause de dégâts dus aux chutes de neige, ont-ils indiqué.

Les hommes du feu liégeois ont été mandatés à plus de 80 reprises depuis le début des chutes de neige vendredi sur leur zone.

Les opérations visaient principalement des arbres et des câbles tombés.

Ils sont également intervenus pour un accident de circulation sur l’autoroute E42 en direction de Liège à hauteur de Horion-Hozémont. Une personne a été transportée à l’hôpital.

Des centaines de personnes privées d’électricité durant la nuit en province de Liège

Les importantes chutes de neige de vendredi soir ont engendré des coupures d’électricité chez plusieurs centaines de personnes en province de Liège, a indiqué samedi Resa à l’agence Belga. Des solutions de secours ont été mises en place pour pallier les grosses pannes et les réparations définitives auront lieu dans la journée, a affirmé le principal opérateur des réseaux de distribution d’électricité et de gaz de la province.

Des dizaines d’interventions ont eu lieu durant la nuit de vendredi à samedi, notamment à Trooz, Aywaille, Sprimont et Comblain-au-Pont, particulièrement touchés. « Environ 80 % des interventions concernent des branches ou des arbres qui, sous le poids de la neige, tombent ou s’affaissent sur les lignes aériennes qui sont donc distendues ou qui tombent à terre », explique Resa. « La nuit a été difficile car certains de nos dépanneurs ont aussi été bloqués dans les bouchons. Nous avons également dû rappeler une quarantaine pour renforcer les équipes ».

Des groupes électrogènes ont été installés par les équipes de l’opérateur afin de résorber au plus vite les pannes les plus importantes. « Les réparations définitives auront lieu aujourd’hui dans la journée », a précisé Resa. Actuellement, seuls quelques dizaines de clients sont toujours privés d’électricité, mais il s’agit de cas particuliers. Certaines habitations sont notamment inaccessibles à cause de la neige.

Alerte jaune sur tout le pays

L’Institut royal météorologique (IRM) a publié dans la nuit de vendredi à samedi un avertissement pour des conditions glissantes sur les routes de l’ensemble du territoire.

L’avertissement jaune était de mise depuis 23h vendredi à samedi midi dans toutes les provinces belges. Dans la nuit de samedi à dimanche, il gèlera progressivement sur l’ensemble du territoire, il y aura donc un risque de routes glissantes dû au gel des routes mouillées, au brouillard givrant, explique l’institut.

Les prévisions du week-end

Le soleil illuminera la Belgique en début d’après-midi avec cependant quelques champs nuageux au nord du sillon Sambre et Meuse. Les nuages s’inviteront ensuite plus largement en passant par la frontière néerlandaise pour recouvrir progressivement tout le pays, laissant échapper quelques flocons, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). La Lorraine belge et le littoral seront les seules régions à bénéficier d’éclaircies jusqu’en soirée.

Le vent modéré de nord-est, dont certaines rafales pourraient atteindre 50 km/h à la Côte, intensifiera l’impression de froid procurée par un mercure qui ne dépassera pas les 0°C en Ardenne et pourra même descendre jusqu’à -4°C. Les maxima seront en revanche positifs sur le reste du pays avec entre 0 et 3°C dans le centre, voire 4°C à la mer.

De faibles chutes de neige seront encore possibles dans la soirée et la nuit de samedi à dimanche puisque le ciel sera globalement couvert sur tout le territoire. En Hautes-Fagnes, une couche neigeuse supplémentaire de 1 à 3 cm est attendue. Le thermomètre sera gelé sous les 0°C avec -4 ou -5°C sur les hauteurs et -1 à -3°C ailleurs, sous un vent toujours modéré.

Dimanche, la grisaille subsistera sur l’ensemble du pays et pourrait produire une couche de neige supplémentaire allant jusqu’à 4 ou 5 cm dans les Hautes-Fagnes. Par contre, le temps restera sec sur l’ouest de la Belgique et le littoral aura même droit à quelques éclaircies. Les températures oscilleront de -4 à -1°C en Ardenne, de -1 à 2°C dans le centre et de 2 à 5°C dans l’ouest. Éole soufflera modérément et parfois assez fort à la Côte.

La nuit de dimanche à lundi restera sous les mêmes auspices avec des nuages laissant échapper quelques flocons et des minima compris entre -3 et 1°C, sous un vent faible ou modéré.