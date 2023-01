Les premiers mots de l’entraîneur de la Juventus après la pénalité reçue par le club: «Rien ne change»

Allegri ajoute ensuite : « Qu’est-ce qui change avec les 15 points de sanction ? Absolument rien ne change, nous devons marquer des points, a-t-il poursuivi. Ce matin j’ai parlé avec Scanavino, aujourd’hui à 14h30 le président Ferrero sera là avec lui et ils parleront à l’équipe, ensuite il ne nous reste plus qu’à nous entraîner et à nous préparer pour le match contre l’Atalanta. »

Car avec cette pénalité, la Juventus chute au classement et compte désormais « plus que » 22 points. « Compte tenu de notre nouveau classement en championnat, qui est un fait pour le moment, nous devons gagner pour atteindre 25 points et ensuite, dans la seconde moitié de la saison, essayer de remonter lentement au classement. » Laissant entendre que la Juventus devrait faire appel, il assure que le verdict final sera rendu « dans deux mois » et qu’ils ne doivent « pas avoir de regrets parce que nous n’avons pas fait ce que nous devions faire. »