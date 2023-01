Neige, verglas… la vigilance renforcée sur les routes wallonnes est maintenue

Les automobilistes wallons sont invités à conduire avec prudence et vigilance.

La Cellule d’action routière (CAR), composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la police fédérale de la route, reste activée et continue de suivre la situation sur le réseau routier wallon, a indiqué samedi midi le Service public de Wallonie (SPW). Les automobilistes sont invités à conduire avec prudence et vigilance.

Si le temps devrait être globalement sec en Wallonie samedi, le SPW précise que certains endroits restent encore verglacés, comme Neupré et Seraing. Un risque de forte affluence vers les lieux enneigés est également possible.

Dès lors, tous les conducteurs sont invités, entre autres, à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède et prévoir les équipements nécessaires, notamment des pneus neige.

Le SPW précise que tous ses moyens en personnel et en matériel « restent mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales. »