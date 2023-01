Un joueur de Brighton tacle Leandro Trossard après son départ à Arsenal: «On n’a pas besoin de lui» (vidéo)

Annoncé depuis plusieurs jours, le départ de Brighton de Leandro Trossard est désormais une réalité. Le Diable rouge s’est engagé avec Arsenal, ont annoncé les deux clubs vendredi. Il a signé un « contrat de longue durée » avec les ’Gunners’, leaders de la Premier League.

Le Diable rouge a quitté Brighton à six mois de la fin de son contrat. Mais un de ses anciens coéquipiers, Adam Lallana, ne semble pas tellement regretter le départ de Leandro Trossard. Interrogé par Sky Sports, il explique : « On n’a pas besoin de lui. Il suffit de voir les trois derniers matchs joués sans lui, 5-1, 4-1 et 3-0. Des joueurs peuvent quitter Brighton, mais on a assez de monde pour les remplacer. »