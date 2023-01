Coupe du monde de hockey: les Red Lions ont-ils la poisse?

Depuis l’entame de la Coupe du monde, les tuiles s’enchaînent pour les hommes de Michel van den Heuvel. Des malades et des blessés en pagaille qui ont empêché les champions olympiques d’aligner une équipe complète durant toute la phase de poule. Et la malédiction pourrait se prolonger avec le forfait d’Alexander Hendrickx.

L’image au ralenti donne froid dans le dos. Celle du contact violent entre le défenseur anversois et le premier sorteur sur le premier penalty belge lors du succès face au Japon. Le genou droit d’Alexander Hendrickx heurte de plein fouet par celui de Yamada Shota. Un choc qui va obliger le spécialiste belge du p.c. à assister au reste de la rencontre depuis le banc de touche. Et dès le coup de sifflet final, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le joueur de Pinoké avec des premiers tests peu rassurants. Le staff médical craint une déchirure du ligament latéral interne. Ce dimanche matin, le défenseur passera une IRM à l’hôpital Apollo avec un diagnostic définitif attendu, au plus tôt, pour lundi.