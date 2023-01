Jusqu’à 25cm de neige: forte affluence dans les Fagnes pour en profiter

Les promeneurs sont nombreux dans les cantons de l’Est. Dans les Hautes-Fagnes, l’agence du tourisme indique qu’il y a une forte affluence mais qu’il est possible d’y circuler et de s’y garer, sur base des résultats de son « bulletin d’affluence ».

C’est la première année que cet outil est utilisé. Ça permet d’informer les visiteurs et de pouvoir éventuellement les rediriger si on ne peut plus les accueillir dans de bonnes conditions », explique Daniel Stoffels, le bourgmestre de Waimes qui se réjouit de l’affluence de ce samedi. « Il y a du monde, les parkings de centres de location de ski sont saturés mais il est encore possible de se garer sur les accotements », précise le bourgmestre.

Si les promeneurs sont de plus en plus nombreux, le ski de fond, lui, ne fait plus vraiment recette. « On est ici depuis 40 ans et ces vingt dernières années, on a constaté un véritable changement. Si auparavant les visiteurs se déplaçaient pour faire du ski, ce n’est plus le cas aujourd’hui. En proportion, je dirai qu’il y a 90 % de promeneurs et 10 % de skieurs », explique Alexandre Féchir, au Signal de Botrange.

Ce samedi, 11 centres de sports d’hiver sont accessibles. Une couche de 10 à 25 cm de poudreuse recouvre le sol et permet la pratique du ski de fond, du ski alpin, de la luge mais aussi de la balade en raquette.

La météo

De faibles chutes de neige seront encore possibles dans la soirée et la nuit de samedi à dimanche puisque le ciel sera globalement couvert sur tout le territoire. En Hautes-Fagnes, une couche neigeuse supplémentaire de 1 à 3 cm est attendue. Le thermomètre sera gelé sous les 0ºC avec -4 ou -5ºC sur les hauteurs et -1 à -3ºC ailleurs, sous un vent toujours modéré.

Dimanche, la grisaille subsistera sur l’ensemble du pays et pourrait produire une couche de neige supplémentaire allant jusqu’à 4 ou 5 cm dans les Hautes-Fagnes. Par contre, le temps restera sec sur l’ouest de la Belgique et le littoral aura même droit à quelques éclaircies. Les températures oscilleront de -4 à -1ºC en Ardenne, de -1 à 2ºC dans le centre et de 2 à 5ºC dans l’ouest. Éole soufflera modérément et parfois assez fort à la Côte.