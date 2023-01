Novak Djokovic se rassure et inquiète le reste

Une fois n’est pas coutume, Melbourne Park a vécu une journée assez tranquille, ce samedi, sans les énormes surprises qui ont rythmé la première semaine. Et donc Novak Djokovic n’a pas suivi la porte de sortie déjà empruntée par Nadal, Ruud ou Berrettini. Pourtant, il était face à un vrai test lors de ce 3e tour contre Grigor Dimitrov, 28e mondial. On connaît le talent du Bulgare, surtout face à un Serbe annoncé diminué depuis 10 jours, et sa gêne avouée aux adducteurs, en plein tournoi d’Adélaïde. Mais on connaît aussi Djokovic pour dramatiser des situations qui ne l’empêchent pas de terrasser ses adversaires, comme lorsqu’il a remporté l’Open d’Australie 2021, avec une… (petite) déchirure aux abdos. Au 2e tour contre le modeste Enzo Couacaud (191e mondial), il avait inquiété son entourage, concédant son premier set de la quinzaine et traînant la patte gauche.