Comment l’Antwerp a changé le visage du Standard

Quelle que soit l’issue du match de ce dimanche, quelle que soit l’issue de cette saison pour le Standard, la victoire face à l’Antwerp à Sclessin lors de la 12e journée restera comme l’un des moments forts de cette campagne. En moins de dix minutes, les Rouches avaient fait exploser la défense de Toby Alderweireld, celle d’une équipe qui, jusqu’à aujourd’hui, reste un sérieux candidat au titre. Quelques semaines plus tard, le Standard avait aussi coulé au Bosuil (4-0), une poignée de jours après son retour de stage. Depuis ce couac, la défense et toute l’équipe semble avoir resserré les vis, avec, sur le terrain, des joueurs qui ont pris une tout autre dimension.

1 De l’Antwerp à l’Antwerp, l’avènement

de Cihan Canak

Quoi qu’il arrive, ce 3-0 face aux Anversois restera à jamais comme le match qui a vu naître Cihan Canak. Un but et une prestation fantastique, du moins en première période, qui a définitivement tourné les projecteurs sur lui, alors qu’il n’était pas censé faire partie du groupe ce jour-là.

Aujourd’hui, le statut de Cihan Canak a changé et ce, même si sa titularisation en Coupe, à l’Antwerp donc, n’a pas du tout été une franche réussite. Dans le onze de départ à Seraing puis contre Malines, après avoir été décisif contre Saint-Trond, l’espoir belgo-turc est précieux pour Ronny Deila qui, vu l’étroitesse du noyau en ce moment, veut profiter de son talent. Comme rappelé par Jean-François Remy (VOOSPORT) dans le Talk de Sudinfo, Cihan Canak doit tout de même encore gommer des imperfections dans son jeu. Le plus important étant de ne pas perdre des ballons qui exposeraient toute son équipe, comme ce fut le cas contre Malines. Car cela ne lui sera plus pardonné lorsqu’il aura un peu plus de bouteille au Standard.

2 Stabilisée, la défense est devenue « la force » du Standard

Sur ses quatre dernières sorties, le Standard n’a encaissé que deux buts (à Seraing et contre Saint-Trond). Cette imperméabilité, il la doit à un trio défensif Dussenne-Bokadi-Laifis irréprochable, Arnaud Bodart ayant, lui, été plutôt épargné ces dernières semaines. « Nous avons clairement une bonne défense en ce moment », se réjouit Ronny Deila. « En début de saison, nous avions encaissé dix goals en trois matches (NDLR : onze en quatre, pour être exact), mais depuis, ce secteur est devenu notre force. »

Le départ de Noë Dussenne (pas encore acté… ce qui permet au capitaine d’être à la disposition de son coach pour ce dimanche) devrait donner plus de temps de jeu à Lucas Noubi dans les prochaines semaines. Mais a-t-il déjà l’étoffe d’un titulaire ? « On ne sait pas tant qu’on n’a pas essayé », sourit Ronny Deila. « Il avait été très bon contre Gand, le meilleur homme sur le terrain même. Il a prouvé qu’il en était capable mais il doit s’inscrire dans la durée. Pour moi, le départ de Noë, s’il se concrétise, devra de toute façon être comblé par le transfert d’un nouveau défenseur central. »

En attendant, Ronny Deila pourrait aligner dimanche la même défense que celle qui avait affronté l’Antwerp en Coupe de Belgique, même si a priori, Gojko Cimirot devrait avoir la préférence sur Noë Dussenne.

3 Stipe Perica a doublé Denis Dragus… mais Noah Ohio se dit « prêt » à prendre le relais

Ce qui pourrait franchement changer le visage du Standard dimanche à Anvers, c’est l’entrée de la danse de Noah Ohio. Lors de ses deux précédents affrontements avec le Great Old, Ronny Deila avait choisi l’option Denis Dragus en pointe de l’attaque, avec, pour le Roumain comme pour Canak et Donnum, une certaine liberté d’action sur la pelouse. Depuis, Stipe Perica a décroché une place de titulaire qui semble aujourd’hui ne tenir qu’à un fil, tant le Croatie a déçu depuis le retour de Marbella (malgré son but contre Saint-Trond). À l’inverse, le jeune attaquant néerlandais (20 ans) semble, lui, monter en puissance. « Je m’entraîne normalement donc si le coach pense que c’est un bon choix, alors oui, je suis prêt. Mais la décision lui revient. Le plus important est de réfléchir ce qui est le mieux pour l’équipe. »

Ronny Deila devrait oser le titulariser au Bosuil dimanche, pour profiter de sa vitesse et des espaces en contre-attaque, même si Noah Ohio n’a pas encore disputé un match entier cette saison (si ce n’est avec le SL16, face à Beveren). « Pour moi, il a toutes ses chances de débuter », affirme le coach norvégien. « Je ne vois pas ce qui l’en empêcherait. Nous avons désormais plusieurs options en attaque, c’est une bonne chose. Denis Dragus est aussi sur le chemin du retour. »

4 Trois mois plus tard, le Standard est encore plus proche du Top 4 !

La dernière journée de championnat, la 21e, fut assez particulière : parmi les treize meilleures équipes du classement, seules trois se sont imposées : le Standard, le leader genkois et… l’Antwerp. Pour le club liégeois, c’est une véritable aubaine puisque sa victoire contre Malines lui a permis de reprendre des points sur tous ses concurrents. Que ce soit dans la course au Top 8 mais aussi, il faut bien le dire, dans la poursuite de son rêve de Top 4. Après les partages de Bruges et Gand, le Standard ne peut pas passer à côté de ce sujet même s’il reste lucide quant à ses forces et ses qualités par rapport aux cinq équipes placées devant lui. Mais ce qui est sûr, c’est que les Rouches ne se feront évidemment pas prier pour profiter des tergiversations de leurs adversaires, notamment des Brugeois qui dégringolent (4 points sur 18 !).