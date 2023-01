D1A: Malines assure face à Courtrai, premier succès en 2023 pour le Cercle à Ostende

Match à rebondissements entre Malines et Courtrai, tandis que les Brugeois ont pris les trois points sur un but inscrit dans les arrêts de jeu contre Ostende.

Après le partage 1-1 entre Zulte Waregem et Westerlo, la 22e journée du championnat de Belgique s’est poursuivie samedi par la victoire 3-2 de Malines sur Courtrai et celle du Cercle Bruges 1-2 à Ostende. Au classement, le Cercle occupe la 10e place avec 30 points, cinq de plus que Malines (12e) et neuf que Courtrai. Ostende, qui reste sur un 0 sur 18, est 17e et avant-dernier (17 points).

Grâce à leur jeu de passes énergique, les Malinois ont immédiatement mis la pression sur les Kerels, mais ils n’étaient pas percutants à l’image des tirs de Nkola Storm (5e) et Kerim Mrabti (9e) bien trop faiblards pour surprendre Tom Vandenberghe. Alors que Malines était toujours plus présent, Courtrai a ouvert la marque sur sa première offensive par Dion De Neve, qui était présent au coup d’envoi pour la première fois de la saison comme Martin Wasinski (33e, 0-1). Suite à une combinaison avec Sandy Walsh et Geoffry Hairemans, Mrabti a lancé Storm, qui a égalisé (37e, 1-1). Juste avant le repos, Malines a pris l’avance grâce à Hairemans, qui a déposé le ballon sur la tête de Mrabti (45e+3, 2-1).