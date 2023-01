Fabio Silva va bien quitter Anderlecht: l’attaquant a été aperçu au stade du PSV Eindhoven (photos)

Il n’y a plus de doute sur l’avenir de Fabio Silva, qui va mettre un terme plus tôt que prévu à son prêt chez les Mauves.

C’était attendu et l’officialisation ne devrait plus tarder. Fabio Silva va quitter Anderlecht pour poursuivre la saison du côté du PSV Eindhoven. L’attaquant portugais, qui était en principe prêté par Wolverhampton chez les Mauves jusqu’au mois de juin, a fait savoir au club bruxellois qu’il avait des envies d’ailleurs. Et il semble avoir trouvé un point de chute en Eredivisie.

Alors que le PSV Eindhoven reçoit ce samedi Vitesse, Silva a été aperçu au Philips Stadion. Peu de doute donc sur son arrivée dans le club néerlandais. Il devrait s’agir d’un prêt de six mois, mettant ainsi fin plus tôt que prévu au prêt dont bénéficie Anderlecht.