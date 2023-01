Fabio Silva bel et bien sur le départ à Anderlecht, Youssoufa Moukoko prolonge à Dortmund: voici les cinq infos mercato du jour à retenir

1 Fabio Silva plus proche que jamais du PSV Eindhoven

Fabio Silva ne veut plus jouer à Anderlecht et l’a fait savoir à la direction des Mauves, qui ne compte pas le bloquer alors qu’il est prêté par Wolverhampton. A la recherche d’un nouveau club, l’attaquant va débarquer en Eredivisie.

Alors que le PSV Eindhoven recevait ce samedi Vitesse, Silva a été aperçu au Philips Stadion. Peu de doute donc sur son arrivée dans le club néerlandais. Il s’agirait d’un prêt jusqu’à la fin de la saison.

2 Thomas Henry ne viendra probablement pas à Anderlecht

Anderlecht voyait en Thomas Henry le remplaçant de Fabio Silva justement. Le club bruxellois était même en pole pour attirer l’attaquant de 28 ans sous contrat au Hellas Vérone. Sauf que voilà, ce transfert est tombé à l’eau ce samedi.

Henry est monté au jeu face à Lecce à la 82e minute et en est ressorti quelques minutes plus tard sur civière après une blessure au genou. En larmes, le joueur devra plus que probablement passer par plusieurs mois de convalescence. Dans ces conditions, peu de chance qu’Anderlecht aille plus loin sur ce dossier.

3 Youssoufa Moukoko reste au Borussia Dortmund

Bien que courtisé par de nombreux club, Youssoufa Moukoko va finalement reste au Borussia Dortmund. L’attaquant de 18 ans a prolongé jusqu’en 2026. Chelsea et Newcastle étaient notamment intéressés.

Moukoko a fait ses débuts dans l’équipe première de Dortmund un jour après son 16e anniversaire et est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club en Bundesliga. L’attaquant a disputé 59 matches pour le club, inscrivant 11 buts. Il a récemment participé à la Coupe du monde au Qatar avec l’Allemagne, faisant une brève apparition lors du premier match de groupe contre le Japon.

4 Eduardo Camavinga à Arsenal ? « Il est intouchable »

La presse anglaise a évoqué un intérêt d’Arsenal pour Eduardo Camavinga. Le leader de PremierLeague plancherait sur un prêt du milieu de terrain du Real Madrid. Mais cette information a rapidement été calmée par le clan du joueur. Son agent a balayé cette possibilité, affirmant que Camavinga est « très heureux au Real ». Et du côté madrilène, même son de cloche avec Carlo Ancelotti qui a annoncé très clairement qu’il était « intouchable ».

