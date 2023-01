Elise Mertens, Alison Van Uytvanck, Iga Swiatek… les principaux résultats de la nuit à l’Open d’Australie (vidéos)

Elise Mertens et Alison Van Uytvanck ont validé leur ticker pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie, en double.

Elise Mertens s’est qualifiée pour les huitièmes de finale du double de l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem, dimanche à Melbourne.

Associée à l’Australienne Storm Hunter, avec qui elle forme la paire tête de série N.4, Mertens s’est imposée en deux sets (6-3 ; 6-3) face à la paire composée de la Hongroise Timea Babos et la Française Kristina Mladenovic. La rencontre a duré une heure et treize minutes.

De son côté, Alison Van Uytvanck s’est également qualifiée pour les huitièmes de finale du double de l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem, dimanche à Melbourne.

Associée à l’Ukrainienne Anhelina Kalinina, Van Uytvanck s’est imposée en trois sets (6-4 ; 4-6 ; 6-2) face au duo composé de la Kazakhe Anna Danilina et l’Indienne Sania Mirza. La rencontre a duré deux heures et deux minutes.

En huitièmes de finale, la paire belgo-ukrainienne affrontera les gagnantes du match entre la paire tête de série N.11 composée de la Chinoise Zhaoxuan Yang et la Taïwanaise Hao Ching Chan et celle composée de l’Espagnole Cristina Bucsa et la Japonaise Makoto Ninomiya.

Une des grosses surprises de cette journée est l’élimination d’Iga Swiatek. Elle a été éliminée dès les 8es de finale de l’Open d’Australie par la Kazakhe Elena Rybakina (25e) 6-4, 6-4 en 1h29, dimanche à Melbourne. La Polonaise, demi-finaliste l’an dernier, a été prise de vitesse par la championne de Wimbledon.

Les principaux Résultats de la 7e journée de l’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem, disputée dimanche à Melbourne :

4e tour (simple hommes) :

Karen Khachanov (RUS/N.18) bat Yoshihito Nishioka (JPN/N.31) 6-0, 6-0, 7-6 (7/4)

4e tour (simple femmes) :

Elena Rybakina (KAZ/N.22) bat Iga Swiatek (POL/N.1) 6-4, 6-4