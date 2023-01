Judo: Matthias Casse et Gabriella Willems décrochent les «Judogis d’or» 2022

Casse, vice-champion du monde et d’Europe et médaillé de bronze au Masters en moins de 81 kg, mais aussi vainqueur du Grand Prix du Portugal et du Grand Chelem de Tel Aviv l’an dernier, n’avait pas vraiment d’adversaire à sa taille pour ce nouveau trophée. Avec 44 points, l’Anversois de 25 ans a donc nettement devancé Malik Umayev (3) et Jorre Verstraeten (1) dans ce référendum auquel a pris part « la grande famille du judo ».

« D’autres ont également obtenu de bons résultats l’an dernier, mais je pense que j’ai été le plus régulier et j’espère poursuivre dans cette voie », a modestement déclaré Casse après avoir reçu son prix des mains de Robert Van de Walle. « Pour 2023, mes objectifs resteront les mêmes : dans l’ordre chronologique, les Mondiaux, le Masters et l’Euro. Quand je vois le nombre de gens qui étaient présents ce samedi soir, c’est aussi un bel encouragement et cela me motive. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre en venant ici, mais c’était sympa de retrouver tout le monde de manière détendue lors de cette soirée, des gens que je côtoie tous les jours mais aussi d’autres que je n’avais plus vus depuis longtemps, et de pouvoir parler d’autre chose que de judo ! »

Côté féminin, Gaby Willems, 25 ans, qui a fini 2e lors des Grands Chelems d’Abou Dhabi et de Bakou et 5e au Masters en moins de 70 kg, a devancé de justesse, avec 25 points, Mina Libeer, 3e à l’Euro de Sofia en moins de 57 kg (23).