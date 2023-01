Pro League: réduit à dix, le Standard retombe dans ses travers et s’incline à l’Antwerp (4-1)

Le Standard de Liège n’a pas confirmé après sa victoire en semaine contre Malines. Les Rouches se sont inclinés contre une solide équipe de l’Antwerp, ce dimanche midi. Les Anversois confirment leur troisième place mais les Rouches manquent une occasion de retrouver le top 4.

En première mi-temps, les Anversois ont démarré la rencontre sur les chapeaux de roue. Vincent Janssen a ouvert le scoure pour les locaux dès la 8ème minute sur un centre de Jelle Bataille. Les Anversois ont poussé et ont fait le break à la demi-heure via Arbor Muja. Les Rouches ont réduit la marque grâce à Steven Alzate sur coup-franc mais deux minutes plus tard, les Anversois ont refait le break grâce à un autobut de Bokadi.