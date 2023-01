La fin de vie pas très écolo de Windows 10

D’ici un peu plus de deux ans, le système d’exploitation de Microsoft sera abandonné. Cela ne poserait pas de problème s’il ne laissait pas tant d’ordinateurs sur le carreau.

A la fin du mois, Microsoft cessera de vendre Windows 10. Le système d’exploitation avait pourtant été présenté, en 2014 par le géant américain comme le dernier Windows, un environnement qui serait perpétuellement mis à jour. Aujourd’hui, il est en fin de vie et sera définitivement abandonné en octobre 2025, date à laquelle il ne bénéficiera plus de mises à jour de sécurité.

En général, le passage d’un système d’exploitation à son successeur se fait sans trop de heurts. Les prérequis matériels laissent de côté les ordinateurs aux caractéristiques extrêmement modestes et clairement dépassées. Mais la plupart du temps, la seule contrainte, pour les utilisateurs, consiste finalement à repasser à la caisse pour acheter une nouvelle licence. Et encore, la transition de Windows 7 et 8 vers Windows 10 a souvent pu se faire gratuitement.