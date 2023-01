D1A: Anderlecht se donne un peu d’air en venant difficilement à bout de Seraing (0-1)

Anderlecht s’est imposé 0-1 en déplacement à Seraing dimanche dans le cadre de la 22e journée du championnat de Belgique. Grâce au but de Mario Stroeykens (77e), les Bruxellois se retrouvent en onzième position avec 27 points, 7 de plus que Zulte Waregem, le premier descendant. Les Métallos restent derniers (15 points). Deux autres rencontres figurent au programme de la soirée: Club Bruges-Charleroi à 18h30 et Saint-Trond-Gand à 21h00.

Les défaites en milieu de semaine ont eu des conséquences dans les deux équipes. Chez les Métallos, Jean-Sébastien Legros a effectué quatre changements avec Guillaume Dietsch, qui a retrouvé sa place dans la cage au détriment de Timothy Martin, Abdoulaye Sylla, Sami Lahssaini et Sambou Sissoko au lieu de Daniel Oparé, Sambu Mansoni et Mathieu Cachbach, blessé. Du côté des Mauves, Brian Riemer a préféré le nouveau venu Anders Dreyer à Francis Amuzu et a aussi poussé N’Diaye, Majeed Ashimeru et Adrien Trebel sur le banc au profit de Killian Sardella, Kristian Arnstad et Amadou Diawara.

Vu l’état du terrain, la rencontre a débuté sur un rythme peu élevé et il a fallu patienter pour voir une première offensive avec une passe en profondeur de Benito Raman pour Amir Murillo (12e). Peu après, Raman a vu sa frappe repoussée des poings par Dietsch (13e). S’il était plus entreprenant, Anderlecht a quand même pu compter sur un Bart Verbruggen aux aguets. Le gardien est d’abord intervenu devant Vagner, qui s’est présenté devant lui (31e), a ensuite plongé sur une frappe de Steve Mvoué (32e) et a enfin, eu un réflexe sur une tentative d’Antoine Bernier (34e).Quant à Dietsch, il a dévié une frappe d’Arnstad au-dessus de la transversale (42e).

À la reprise, Anderlecht s’est montré un peu plus pressant sans que cela n’engendre de grosses difficultés pour Dietsch, qui a facilement capté un envoi d’Arnstad (53e) avant que Diawara ne cadre pas sa reprise croisée sur assist de Dreyer (64e). Alors que le coach anderlechtois a sorti Raman et Arnstad pour Amuzu et Trebel (67e), Verbruggen a failli être surpris par Sissako (70e) et Zeno Debast a été tout heureux de mettre dehors un ballon de Vagner (71e). Les Métallos ont payé cash cette erreur: Murillo a servi dans le rectangle Dreyer, qui a glissé le ballon à Stroeykens (77e, 0-1). Anderlecht a pu gérer son avance et a éloigné le spectre de la relégation dont on a parlé pendant toute la semaine.

Les compositions

Seraing : Dietsch, Sylla, Mbow, Tshibuabua, Lahssaini, Mvoue, Lepoint, Sissoko, Poaty, Vagner, Bernier.

Anderlecht : Verbruggen, Murillo, Debast, Vertonghen, Sardella, Diawara, Arnstad, Verschaeren, Stroeykens, Dreyer, Raman.

