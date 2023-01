Une «Sonnambula» onirique à l’Opéra royal de Wallonie-Liège

Le projet est ambitieux : transformer La Sonnambula, opéra emblématique de Vincenzo Bellini, en ballet. Mêler danse, chant mais aussi images, dans un même mouvement et dans un élan commun. « D’abord, la musique avant toute chose. Puis, à la recherche de “l’étoffe dont sont faits les rêves”, Michèle Anne et moi avons voulu créer une résonance chorégraphique, cinématographique et visuelle à la musique de Bellini. La danse et les images sont un écho à l’interprétation des solistes et à l’orchestre », expliquent Jaco Van Dormael et Michèle Anne De Mey, metteurs en scène (et chorégraphe pour Michèle Anne De Mey, assistée de Johanne Saunier) de cette nouvelle production à l’Opéra royal de Wallonie-Liège.