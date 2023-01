«Le problème est récurrent sur ce modèle»: un automobiliste évite l’accident de justesse

La mésaventure de ce commerçant a lieu samedi 31 décembre, en plein centre-ville de Valenciennes, relate La Voix du Nord. « Je roulais tranquillement au volant de ma Porsche Macan Turbo, le long de la place d’Armes. Je freine une première fois, aucun problème. Devant moi, la voiture ralentit au rond-point et là, plus de freins, l’angoisse ! Par chance, le véhicule que je suis ne tarde pas à redémarrer. Je ne le percute pas et gère l’arrêt complet de ma Porsche avec le bouton frein à main de la boîte automatique. »

« Les plaquettes venaient d’être changées »

Le quadragénaire se dit qu’il a eu un peu de chance. La veille, il revenait de vacances, roulant sur l’autoroute, avec femme et enfants à bord de ce même véhicule. « Cette Porsche date de 2016, je l’ai achetée d’occasion auprès d’un concessionnaire. La révision avait été faite il y a un an. Elle a toujours été entretenue chez un garagiste agréé par la marque. Les plaquettes venaient d’être changées. J’ai beaucoup de mal à accepter ce qui m’est arrivé. »

Des étriers mal montés