Le gros coup de pression d’Iga Swiatek, déjà éliminée de l’Open d’Australie

Après un samedi étonnamment calme dans ce Melbourne 2023 (premier jour sans surprise), la machine à bouleversements s’est remise en route et a, cette fois, touché un tableau féminin assez épargné jusque-là. Et donc après Ons Jabeur (nº2), c’est Iga Swiatek, nº1 et énorme favorite, qui a cédé en huitième de finale. C’est la première fois depuis l’ère Open (1968) qu’un tournoi du Grand Chelem ouvre ses quarts de finale sans aucune de ses têtes de série nº1 et nº2, tant chez les hommes que chez les dames !