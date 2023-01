«Noir Jaune Blues»: la gouvernance autoritaire séduit les Belges

Une société toujours plus repliée sur elle-même, qui croit de moins en moins dans ses institutions démocratiques et est tentée par une gouvernance autoritaire. Tel est le portrait interpellant de la société belge que brosse « Noir Jaune Blues 5 ans après », une étude commandée par la fondation « Ceci n’est pas une crise » auprès de l’Institut de recherche en sociologie Survey and Action. Son sous-titre est « ce que la pandémie, les chocs climatiques récents, la guerre en Ukraine et le développement d’une inflation élevée ont changé dans les aspirations sociétales ».

Benoît Scheuer, le fondateur de Survey and action, explique que nous ne vivons rien moins qu’un « moment de bascule dans l’histoire de l’humanité, une mutation sociétale ».