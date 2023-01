«Des courants d’origine polaire»: une partie de la Belgique en alerte, voici les prévisions météo

« D’autre part, des plaques de glace pourront toujours se former suite à de la neige durcie ou de l’eau issue de la fonte partielle du manteau neigeux, qui gèle ensuite lorsque les températures en surface deviennent à nouveau négatives », selon l’IRM.

« Ce dimanche et demain lundi, nous resterons sous l’influence de courants continentaux d’origine polaire de secteur nord-est », prévient l’IRM. « Ce soir et cette nuit, le ciel restera généralement couvert avec pas mal de nuages bas pouvant parfois donner lieu à quelques faibles chutes de neige, notamment sur l’est. Quelques ouvertures pourraient néanmoins se développer sur l’ouest du territoire. Les minima se situeront autour de 0 degré dans la plupart des régions, et seront compris entre -1 et -3 degrés en Ardenne. En Hautes-Fagnes, ils seront encore de l’ordre de -5 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur nord à nord-est. »