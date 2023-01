Athlétisme: à Luxembourg, De Smet prend date et Doom s’élève

Les Belges ont brillé au meeting CMCM indoor de Luxembourg. Sur 800 m, Tibo De Smet s’est emparé du record national du 800 m et Alexander Doom s’est hissé au 3e rang « all time » sur 400 m.

La saison en salle a bien commencé pour les athlètes belges. Au lendemain de la performance de Delphine Nkansa à Eaubonne, où elle a remporté le 60 m en 7.24, se hissant au deuxième rang de la hiérarchie derrière Kim Gevaert, c’est au meeting CMCM de Luxembourg que les coureurs noir-jaune-rouge ont brillé.

Le gros résultat est venu du jeune Tibo De Smet, 23 ans, sur 800 m. Le sociétaire du Racing de Gand s’est imposé en 1.45.04 et a ainsi pulvérisé non seulement son record personnel (1.46.80) mais aussi le record de Belgique détenu depuis l’an dernier par Eliott Crestan en 1.46.11. Il s’agit également du 11e chrono européen et du 24e temps mondial de l’histoire sur la distance.

De Smet, qui avait atteint les demi-finales, l’été dernier, à l’Euro de Munich, a couru une course intelligente en se calfeutrant dans la foulée du Kenyan Collins Kipruto avant de le lâcher inexorablement dans les cent derniers mètres.