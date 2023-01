Karel Geraerts satisfait du rendement de son attaquant: «Avec Nilsson, nous avons un atout supplémentaire dans notre jeu»

Dante Vanzeir étant actuellement blessé et fortement courtisé par les New York Red Bulls qui aimeraient s’attacher ses services d’ici à la fin du mercato hivernal, Karel Geraerts pourrait devoir faire appel à Gustaf Nilsson beaucoup plus souvent à l’avenir. Car le « géant » suédois ne débutait là que son troisième match comme titulaire en championnat. « Mais de toute façon, je comptais l’utiliser davantage », explique son entraîneur. « Il a été blessé durant un long moment en début de saison. Maintenant, il est totalement fit. »