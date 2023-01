À peine un joueur au-dessus de la moyenne: voici les bulletins du Standard à l’Antwerp

6 Bodart : il ne peut rien sur les quatre buts de l’Antwerp. Décisif devant Muja en toute fin de première période et sauvé par son poteau sur une volée de Bataille à la 82e minute, il a évité à son équipe un revers plus important encore.

4 Fossey : trop de pertes de balle et trop fébrile face à la percussion de Michel-Ange Balikwisha, il n’aura pas pu seconder efficacement Cimirot.

3 Cimirot : replacé à droite du trio défensif, il est pris dans son dos par Bataille sur le but d’ouverture. La vivacité de Balikwisha lui aura valu deux cartes jaunes et donc une expulsion en début de deuxième période. Un match à oublier au plus vite.