Classique de la Communauté de Valence: Arnaud De Lie gagne au sprint la 1re course de la saison en Europe

Arnaud De Lie a remporté la Classique de la Communauté de Valence (Esp/1.1), première épreuve de la saison cycliste disputée en Europe, dimanche, en Espagne. Le coureur de Lotto Dstny s’est imposé après 190 km de course entre Valence et La Nucia devant le Norvégien Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) et Jenthe Biermans (Arkéa Samsic).

Sur un parcours bien connu des coureurs, car terrain d’entraînement d’une partie des équipes professionnelles durant l’hiver, le Français Thomas Denis (Go Sport-Roubaix Lille Métropole), les Italiens Mattia Bais (EOLO-Kometa) et Samuele Zoccarato (Green Projet-Badiani CSF-Faizanè) ainsi que les Espagnols Mateu Estelrich (Electro Hiper Europa) et Iker Ballarin (Euskaltel-Euskadi) partaient à l’aventure en début de course.