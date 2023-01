Manifestation de soutien: «Nous ne sommes pas seuls et Olivier Vandecasteele n’est pas seul»

Le sort de l’humanitaire belge emprisonné en Iran inquiète désormais bien au-delà du cercle de ses amis et de sa famille. Au moins 1.200 personnes étaient réunies à Bruxelles ce dimanche.

Les yeux se sont mouillés et les bouches se sont tordues en entendant la foulée scander ce « Libérez Olivier ! Libérez Olivier ! » Jamais la famille Vandecasteele n’avait été aussi entourée. Alors l’émotion a un peu débordé. Ce dimanche, sur la place de l’Albertine à Bruxelles, au moins 1.200 personnes se sont rassemblées pour soutenir et réclamer la libération d’Olivier Vandecasteele, humanitaire belge emprisonné en Iran depuis onze mois.

« Nous ne sommes pas seuls et Olivier n’est pas seul ! », s’étonne et s’émeut Marie Van Reet sur le podium improvisé. « Vous connaissez Olivier ? - Non. » Dans ces centaines de personnes, ils étaient nombreux à être là juste par conviction, parce que l’histoire de ce Tournaisien les a bouleversés au point de se cailler pendant quelques heures en bas du Mont des arts en ce dimanche de janvier.