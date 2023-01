Nouvel An lunaire: ce que l’on sait de l’auteur de la fusillade qui a fait 10 morts en Californie

Le tireur suspecté d’avoir fait 10 morts dans un dancing en Californie samedi soir lors de célébrations du Nouvel An lunaire est un « homme d’origine asiatique » toujours en fuite, a affirmé dimanche le shérif du comté de Los Angeles.

Selon le quotidien The Los Angeles Times, des dizaines de milliers de personnes venaient de se rassembler près du lieu de la fusillade pour ces festivités, prévues sur deux jours et qui comptent parmi les plus importantes du genre en Californie du Sud.