Bruxelles: tensions entre PS et Ecolo

Le président du PS bruxellois, Ahmed Laaouej, n’a pas caché dimanche l’état des relations « qui se crispent » depuis plusieurs mois entre socialistes et écologistes dans la capitale pour mettre en œuvre une politique qui concilierait l’environnement et le social.

« Aux verts, je dis et je redis, et nous ne changerons pas de ligne : la politique environnementale ne peut pas se traduire par de la casse sociale. La politique environnementale ne peut pas conduire à renforcer les inégalités sociales. Les socialistes bruxellois continueront à se battre pour assurer justice sociale et cadre de vie moins pollué et plus respectueux de l’environnement. Ce n’est pas l’un ou l’autre. C’est l’un et l’autre », a-t-il lancé devant des militants et mandataires réunis pour une réception de Nouvel An.

Le PS accuse les écologistes de faire primer la préservation de l’environnement sur le défi du logement alors même qu’ils reconnaissent que les habitants de quartiers populaires et densément peuplés de la capitale vivent dans la pollution. Quelques dossiers où des projets de logement sont contestés ont illustré ces tensions : friche Josaphat à Schaerbeek, Chant des cailles à Boitsfort et Marais du Wiels à Forest.

« Oui à la biodiversité, oui à la préservation de la planète. Mais oui aussi au droit pour les Bruxelloises et les Bruxellois d’avoir un toit de qualité pour s’abriter et vivre dans la dignité », a souligné M. Laaouej.

Le président des socialistes bruxellois a aussi brocardé « la droite », à l’heure où certains partis veulent, par exemple, limiter les allocations de chômage dans le temps. « Il n’y a pas un jour où je ne suis pas profondément dégoûté par le discours des partis de droite qui cherchent toujours à dresser les gens les uns contre les autres, les travailleurs contre les chômeurs, les personnes en bonne santé contre les personnes malades, qui pointent du doigt l’étranger, le sans-papiers, le sans-abri », a-t-il déclaré.

Les extrêmes ont également été visés et « les discours de haine d’où qu’ils viennent », propageant racisme, antisémitisme, sexisme, homophobie, etc. Ou la « gauche qui reste au balcon » (expression souvent utilisée pour qualifier le PTB, réticent à s’engager dans la moindre majorité).

« Nous sommes les seuls à gauche à assumer des responsabilités dans les gouvernements, les collèges communaux, les CPAS pour conquérir des droits sociaux et pour faire reculer les inégalités », a affirmé M. Laaouej.