Korda et Lehecka, les surprises des quarts de l’Open d’Australie

Ils sont tous les deux nés après 2000, de sang tchèque et se retrouvent dans le « last eight » d’un Grand Chelem pour la première fois de leur carrière. Korda a battu Hurkacz et Lehecka a sorti Auger-Aliassime !

Sebastian Korda et Jiri Lehecka en quarts de finale de cet Open d’Australie, il fallait être un sacré devin ou un sorcier aborigène pour pointer cette surprise. Si l’Américain, 31e mondial à 22 ans, a de qui tenir (son père, Petr, triomphait à Melbourne voici 25 ans) et avait déjà démontré un certain talent (il avait, notamment, eu une balle de match contre Djokovic en finale à Adélaïde, début janvier), Jiri Lehecka fait figure de révélation à Melbourne Park. Même si, le Tchèque, 71e à l’ATP, avait atteint la finale du dernier tournoi Next-Gen de Milan (battu par Nakashima). Mais jusqu’ici, il n’avait encore jamais remporté un seul match en Grand Chelem et le voici désormais avec quatre succès ! Et pas n’importe lesquels puisqu’il a sorti de Melbourne Park des joueurs comme Borna Coric, Chris Eubanks, Cameron Norrie et… Felix Auger-Aliassime, ce dimanche, sur le score de 4-6, 6-3, 7-6, 7-6. Lehecka était logiquement attendu au Challenger de Louvain-La-Neuve, cette semaine, il aura beaucoup mieux à faire.