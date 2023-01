Toujours plus de femmes sur le marché du travail

La Banque nationale de Belgique et le Comité supérieur de l’emploi ont présenté un rapport sur la place des femmes sur le marché du travail. L’écart avec les hommes diminue, mais les salariées restent victimes de discriminations. Et les stéréotypes ont la vie dure.

Nous avons besoin d’augmenter le taux de participation des femmes au marché du travail si nous voulons atteindre un taux d’emploi de 80 % en 2030 », insiste Pierre-Yves Dermagne (PS), ministre fédéral de l’Emploi, en préambule de la présentation de la place des femmes sur le marché du travail. Le rapport, réalisé par la Banque nationale de Belgique (BNB), a été présenté par le Conseil Supérieur de l’Emploi. La présence féminine sur le marché du travail connaît une évolution positive ininterrompue : elle est passée de 50 % au milieu des années 90 à 67 % en 2021. Un changement qui a permis de réduire l’écart entre le taux d’emploi des hommes et des femmes de 24 à 8 points de pourcentage en un quart de siècle environ, grâce à une présence accrue de ces dernières dans l’enseignement supérieur (47 % d’entre elles ont atteint et terminé ce niveau d’études, pour 38 % des hommes) et au développement du secteur des services (tertiaire), où elles sont surreprésentées.