Peter Verbeke, une tête de plus qui roule à Anderlecht

Après le pas de côté de Vandenhaute, c’est le départ de Peter Verbeke qui vient d’être entériné. Jesper Fredberg lui a annoncé qu’il n’y avait plus de place pour lui au RSCA. La sérénité et la stabilité reviendront-elles un jour au Sporting ?

Il ne fait décidément pas bon travailler à Anderlecht depuis cinq ans. Après le préavis de Jean Kindermans, le pas de côté de Wouter Vandenhaute devenu président non exécutif et la décision du déserteur Fabio Silva de ne plus jamais jouer pour les Mauves, c’est une énième info explosive qui a éclaté ce week-end au parc Astrid : c’est déjà la fin de l’histoire pour Peter Verbeke (40 ans) au RSCA, où le nouveau directeur sportif Jesper Fredberg ne lui a pas trouvé de place dans le nouvel organigramme.