La famille d’Olivier Vandecasteele a pu s’entretenir avec lui: «Il a perdu 25 kilos et son état mental s’est gravement détérioré»

L’ancien travailleur humanitaire est toujours maintenu à l’isolement, dans une cellule exiguë et sans soins médicaux, selon ses deux sœurs.

La famille d’Olivier Vandecasteele, travailleur humanitaire belge détenu en Iran depuis février 2022, a pu s’entretenir avec lui vendredi dernier, ont indiqué ses deux sœurs Nathalie et Virginie Vandecasteele. Dimanche, plus d’un millier de personnes se sont rassemblées à Bruxelles pour réclamer la libération du Belge, condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet pour espionnage dans la République islamique.

« Nous l’avons entendu via WhatsApp vendredi dernier, pour la quatrième fois depuis son arrestation il y a 331 jours », ont affirmé les sœurs d’Olivier Vandecasteele, aux yeux desquelles il a paru « affaibli ». « Il a à nouveau tenté de rester fort et de réprimer ses larmes. Il nous a dit qu’il avait comparu devant le tribunal pour la confirmation de sa sentence officielle : 40 ans de prison et 74 coups de fouet. Si pour beaucoup de prisonniers politiques, la condamnation signe la fin de leur détention en cellule d’isolement, ce n’est pas le cas pour Olivier », ont-elles déploré.