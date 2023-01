Rallye de Monte-Carlo: Toyota fait déjà peur, Neuville a «fait le taf»

L’octuple champion du monde s’est imposé pour la 9e fois dans un Monte-Carlo qu’il a dominé d’un bout à l’autre. En signant le doublé (avec Rovanpera), devant Neuville, et en classant quatre Yaris parmi les six premiers, Toyota a déjà frappé fort

Après avoir dominé le monde des rallyes au cours de ces deux dernières décennies, les deux Sébastien, Loeb (9 fois champion du monde) et Ogier (8 fois), ont continuellement alimenté les conversations les plus enflammées avec en toile de fond, la récurrente question : « qui est le meilleur des deux ? »

La réponse n’est pas tombée de façon plus catégorique, dimanche, à l’issue d’un rallye Monte-Carlo peu emballant, disputé d’un bout à l’autre sur des routes quasi intégralement sèches. Mais Sébastien Ogier a apporté un élément de plus au débat en s’imposant pour la neuvième fois dans l’épreuve la plus mythique du calendrier, soit une fois de plus que son meilleure ennemi. Les puristes rappelleront que son premier succès en Principauté, Sébastien Ogier l’avait conquis (en 2009) dans le cadre de l’Intercontinental Rally Challenge (IRC), à la concurrence moins relevée. N’empêche, il en détient le record désormais.