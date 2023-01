La plateforme de location Airbnb critique la complexité bruxelloise

La mise en location de logements de type Airbnb à Bruxelles sera-t-elle simplifiée ? C’est un des (multiples) enjeux de l’avant-projet d’ordonnance sur l’hébergement touristique sur lequel travaille le gouvernement bruxellois. Un avant-projet qui, en l’état, n’est pas du goût de la principale plateforme, Airbnb, qui s’est tout récemment fendue d’un courrier à l’adresse de Rudi Vervoort (PS), le ministre-président bruxellois.

« La réglementation actuelle, critiquée par la Commission européenne depuis 2019 dans le cadre d’une procédure en infraction, est particulièrement lourde pour les hôtes (…). Nous espérions alors que sa révision soit l’occasion de travailler ensemble à l’élaboration et à la mise en place de nouvelles règles plus claires, plus simples et par là même mieux mises en œuvre et respectées par chacun », y écrit Juliette Langlais, directrice des affaires publiques pour l’Europe de Airbnb.