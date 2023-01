Delphine Nkansa, une fusée à étages

L’été dernier, trop contente d’être là, elle avait illuminé la délégation belge à l’Euro de Munich avec son sourire permanent entre ses sorties sur 100, 200 et 4 x 100 m. Six mois plus tard, Delphine Nkansa, l’une des révélations de l’année 2022, a toujours la « banane ». Et ses performances s’inscrivent encore dans la même ligne de progression.

Ce samedi, à Eaubonne, la sprinteuse de l’Excelsior, qui a grandi au Portugal, a fait une rentrée en trombe. Sur la même piste que celle où elle avait déjà établi son record personnel l’an dernier (7.39), elle a bouclé son premier 60 m de l’année en 7.24 (après avoir réussi 7.27 en série). Un chrono qualificatif, au centième près, pour l’Euro en salle d’Istanbul (2-5 mars) et qui lui a permis de se hisser à la deuxième place de la hiérarchie belge derrière Kim Gevaert (7.10).