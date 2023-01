Les défilés de mode haussent le son

Il y a fort, fort longtemps, deux siècles en arrière, un homme, Charles Frederick Worth, couturier britannique installé à Paris, pose pour la première fois un châle sur les épaules d’une vendeuse et lui demande de marcher. Ça donne bien. Si bien qu’il recommence mais hors de la boutique, dans des endroits stratégiques et de passage comme un hippodrome ou une exposition universelle. Le défilé de mode est né.

Les années 1920 théâtralisent l’événement, y intègrent de la danse, un décor et… de la musique. En 1923, la Française Jeanne Paquin fait défiler ses mannequins sur un air de tango au Palace Theatre de Londres – celui où on joua La Mélodie du bonheur pendant 2.385 représentations, Jesus Christ Superstar de 1972 à 1980, Les Misérables de 1985 à 2004 et Harry Potter et l’Enfant maudit depuis juillet 2016. On est loin du châle posé sur les épaule de la vendeuse qui traverse la boutique. Le défilé est désormais une performance artistique.