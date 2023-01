Arnaud De Lie marque déjà son territoire

Sur les larges artères ensoleillées de La Nucia, il a lancé une ruade, dont la violence contraste avec son habituelle douceur. Le « Taureau de Lescheret », impétueux, s’est projeté de toutes ses forces vers l’objectif qui dansait devant ses yeux, un portique plongé dans l’ombre d’un astre déclinant. Arnaud De Lie a ouvert ce dimanche sa deuxième saison dans le peloton pro, habituellement une campagne piégeuse et difficile à gérer puisqu’il devra y affirmer et confirmer des qualités athlétiques exceptionnelles, qui ont d’emblée fait de lui l’un des meilleurs finisseurs de la planète, un coureur déjà pointé au 6e rang mondial ! Mais le sprinter de Vaux-sur-Sûre est un homme pressé (en 2022, il avait trouvé l’ouverture dès sa 3e course, à Palma), impatient d’exprimer ses envies et de les concrétiser sur le vélo.