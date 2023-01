Seraing s’enfonce, Anderlecht respire: et maintenant, c’est à Jesper Fredberg de jouer...

Quelques heures après l’explosion d’une énième bombe (NDLR : Peter Verbeke poussé vers la sortie, voir en page suivante), Anderlecht a rappelé que son nom pouvait encore être associé à une bonne nouvelle. Pour ses vingt ans, célébrés dimanche au Pairay sans les incidents tant redoutés, la Mauve Army aura reçu le cadeau qu’elle n’espérait peut-être plus : une victoire du RSCA, qui l’éloigne d’un siège de relégable tout en le rapprochant à quatre points seulement du Top 8.

Pour célébrer ces trois unités face à la lanterne rouge, la communion de Brian Riemer et de Jesper Fredberg avec les supporters mauves était pour le moins étonnante de la part de l’entraîneur et du patron sportif du club le plus titré de Belgique. Mais également significative de la tension, énorme, qui régnait dans les rangs mauves avant ce match à six points.