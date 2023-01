Les inégalités menacent plus que jamais notre démocratie

Une majorité de sondés « aspire à une gouvernance autoritaire ». Ils étaient 52,1 % en février 2020, avant la pandémie de coronavirus. Mais 66,2 % en juillet dernier, au plus fort de la guerre en Ukraine, de la crise des énergies et de la poussée inflationniste.

Tel est l’un des principaux enseignements de « Noir Jaune Blues 5 ans après », l’enquête menée par Survey and Action à la demande de la fondation « Ceci n’est pas une crise », présentée par Le Soir et la RTBF. Deux personnes interrogées sur trois y concluent à l’« épuisement du modèle parlementaire traditionnel » et demandent l’avènement « d’un vrai chef qui remette de l’ordre »…

Bigre. Ce n’est donc plus un fossé mais un gouffre qui sépare l’homme de la rue des institutions démocratiques, si l’on en croit cette enquête. Le citoyen se sent abandonné. Il veut donner un grand coup de pied dans la fourmilière.