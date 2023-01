Le constat implacable de Philip Zinckernagel après la défaite du Standard à l’Antwerp: «On a joué contre des hommes, nous comme des enfants...»

Le constat est là, implacable : le Standard, et ce n’est pas nouveau, manque cruellement de constance et connaît encore trop de trous d’air pour rêver à mieux qu’une place dans les Europe Playoffs. À Deurne, l’équipe liégeoise n’aura cru que deux minutes à sa bonne étoile, entre le but de Steven Alzate et le troisième de l’Antwerp, inscrit par Merveille Bokadi contre son camp. « En temps normal, lorsqu’on entame un match comme on l’a fait, on n’a pas l’occasion de revenir dans la partie », confie encore le médian danois. « Nous, nous avons eu cette chance-là, avant de la galvauder en encaissant un nouveau but stupide juste avant la mi-temps… »

« La base, c’est se battre »

Face à Malines une semaine plus tôt, le Standard avait séduit bien plus par sa mentalité et sa combativité bien plus que par la qualité de son jeu. Mais il n’avait rien lâché. C’est tout ce qu’on n’a pas vu au Bosuil où le Standard a pris des coups sur la tête sans jamais pouvoir réagir et se rebiffer. « On n’était pas dans un bon jour », poursuit Philip Zinckernagel. « Trop de joueurs n’ont pas évolué à 100 % de leurs capacités, ce qu’il faut pouvoir faire lorsqu’on se frotte aux équipes du top, au risque de se faire dévorer. Après la carte rouge (de Gojko Cimirot), on a beaucoup couru pour rien, en vain. Le Standard dispose de joueurs de qualité et notre noyau rassemble assez de talents, mais la base, c’est de courir et de se battre, a fortiori lorsqu’on défie une équipe du calibre de l’Antwerp, ce qu’on n’a pas fait suffisamment… »