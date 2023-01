Poubelles: du changement pour les Bruxellois

Il y a du changement pour les Bruxellois. Pour les amateurs de café, du moins. En effet, depuis le début de l’année, « les capsules de boissons en plastique et métalliques sont également acceptées dans le sac bleu », précise la Ville sur son site.

« Le sac bleu PMC accueillait déjà les PMC (bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons) et tous les emballages en plastique (pots en plastique, raviers, barquettes, films et sacs). Cette pratique était autorisée jusqu’à présent, mais deviendra obligatoire à partir du 1er mai 2023 », précise-t-elle.