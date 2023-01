Procès des attentats de Bruxelles: Salah Abdeslam s’en serait pris à un policier

L’accusé Salah Abdeslam, déjà condamné à la perpétuité incompressible par la cour d’assises de Paris, cherche-t-il les incidents au procès des attentats de Bruxelles ? Le ministre de la Justice Van Quickenborne a affirmé au Soir, lors d’une interview exclusive, que cet accusé « s’en est pris à un agent », à l’occasion d’une fouille avant de se rendre au procès.

Mercredi dernier en début d’audience, Me Delphine Paci, avocate de Salah Abdeslam, avait dénoncé des violences policières et elle avait demandé à son client d’expliquer ce qu’il soutient avoir subi. L’accusé a affirmé avoir été violenté : « Pour la fouille, on m’a demandé de regarder le mur, j’ai dit que ça ne s’était pas passé comme ça hier, et j’ai demandé à voir le chef. Le policier m’est alors rentré dedans, ils étaient à trois sur moi », avait affirmé Abdeslam. Le soir même, avait annoncé l’avocate le lendemain, son client a déposé une plainte pour coups et blessures émanant d’un fonctionnaire public : « Un inspecteur de la permanence est venu à la prison de Haren pour prendre sa déposition », a-t-elle expliqué. La présidente a requis un médecin légiste pour vérifier s’il y avait des lésions.

Mais en parallèle, la police déposait plainte également. D’après les agents intervenus ce matin-là pour la fouille à nu, c’est Salah Abdeslam qui se serait rebellé : « Il y a eu un incident avec un suspect qui s’en est pris à un agent, un PV va être transmis au parquet », a exposé au Soir le ministre de la Justice. « Des gens essayent de déstabiliser les forces de l’ordre, mais on est dans un état de droit et je vais continuer à faire appliquer les mesures préconisées par la police pour ne pas prendre de risques pour les victimes, pour la société, pour les policiers. »