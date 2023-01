Les Zèbres sont guéris, les Brugeois toujours pas

Malgré un septième match consécutif en championnat sans victoire et un bilan de 5/21 pour les Brugeois, l’heure était plutôt aux applaudissements dans les travées du stade Jan Breydel, au terme du partage contre le Sporting de Charleroi ce dimanche soir. Et pour cause, menés 0-2 au quart d’heure et par moments ridiculisés par des Zèbres qui accompagnaient à merveille le maestro Adem Zorgane, auteur d’un premier acte exceptionnel, les joueurs de Scott Parker s’en sont finalement sortis sans trop de casse puisqu’ils ont arraché un point sur lequel ils ont longtemps cru qu’ils ne pourraient pas compter.