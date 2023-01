Michel van den Heuvel dresse le bilan de la phase de poule des Red Lions: «Naturel d’avoir besoin de temps pour grandir dans un tournoi»

Extrêmement détendu depuis l’entame de la Coupe du monde, Michel van den Heuvel semblait bien plus soucieux au retour de Rourkela. La blessure d’Alexander Hendrickx complique les plans du stratège néerlandais et l’oblige à revoir sa copie avant d’entamer les matchs couperet. Mais le coach des Red Lions reste confiant sur la faculté de ses protégés à faire preuve de résilience et à composer au jour le jour en fonction des circonstances.

Michel, quel bilan tirez-vous de cette phase de groupes ?